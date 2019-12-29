Тренер Емельяненко: «Федор все еще может выступать на самом высоком уровне»

Тренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Питер Тайссе прокомментировал уверенную победу Последнего императора над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 в Японии.