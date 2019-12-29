НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемОвечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетияЮрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»Косторная, Трусова и Щербакова выступят на ЧЕ в составе сборной РоссииЗамула признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией на МЧМ-2020Бутырская — о проблемах Медведевой: «Это для меня загадочная история. Коньки так просто не ломаются»Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетияНападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз" (4:6).рекламаРоссийские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной КанадыХоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммовБой между россиянином и американцем в рамках турнира Bellator 237 пройдет 29 декабря в японской Сайтаме.Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекордаАнна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски»Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей в масс-старте на дистанции 10 км свободным стилем в многодневке «Тур де Ски», которая проходит в Швейцарии.У Головина новый тренер-гик: заменял Луиса Энрике в сборной Испании, тренирует с 14 лет и издает с женой книги про тактикуОт редакции: впервые текст был опубликован в июне. «Монако» уволил Леонарду Жардима и назначил главным тренером 42-летнего испанца Роберта Морено (контракт до 2022 года).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболреклама