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Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады

Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».

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Анна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.

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От редакции: впервые текст был опубликован в июне. «Монако» уволил Леонарду Жардима и назначил главным тренером 42-летнего испанца Роберта Морено (контракт до 2022 года).
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