Еще один феерический матч Малкина! Зарядил дублем и выдал гениальный пас, который хочется смотреть вечно
А еще вернулся Сидни Кросби. НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Миннесота» — 7:3 (2:0, 2:1, 3:2) Голы: Малкин — 14 (бол., Раст, Кросби), 7:57 — 1:0. Маккэн — 14 (Симон, Марино), 17:57 — 2:0. Раст — 19 (Малкин, Кахун), 34:04 — 3:0. Малкин — 15 (бол., Летанг, Кросби), 35:05 — 4:0. Паризе — 15 (Фиала), 37:17 — 4:1. Фолиньо — 9 (Эрикссон Эк, Канин), 42:15 — 4:2. Кросби — 6 (Маккэн), 47:41 — 5:2. Симон — 5 (Кросби), 48:20 — 6:2. Гальченюк — 5 (Агоццино, Хернквист), 56:57 — 7:2. Паризе — 16 (бол.), 59:47 — 7:3. Вратари: Джерри — Дубник.