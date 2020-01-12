Хави: тренировать «Барселону» — моя мечта, но я хочу проявить уважение к Вальверде

Экс-футболист «Барселоны», а сейчас главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны каталонского клуба. «Тренировать «Барселону» — это моя мечта, не скрою.