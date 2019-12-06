Болельщики «Арсенала» присоединятся к бойкоту фанатов «Спартака»

Дарья КЛИШИНА: Сейчас ситуация хуже, чем было перед Рио – у россиян даже нет возможности подать заявку на нейтральный статус. Останусь в США

«Ну конечно, у меня есть тревога за будущую карьеру в связи с той ситуацией, которая складывается вокруг российского спорта! – сказала российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью Lenta.ru.