НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемНепряева выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в ОберстдорфеСудьи семь минут выставляли оценки Пападакис и Сизерону на ЧЕ по фигурному катаниюУступившая россиянам фигуристка попыталась забраться на первую ступень пьедестала (видео)Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе, Ретивых — шестойФуркад оценил выступление Логинова в этом сезонеНепряева выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в ОберстдорфеРоссийская лыжница Наталья Непряева выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.рекламаУ сборной России 26 гонок без медалей. Так плохо на Кубке мира биатлонисты еще никогда не выступалиОчередной провал парней на Кубке мира ознаменовался антирекордом — 25 гонок без медалей. Последний раз такое было в 2016 году. Дальше на старт выходили девушки, что тоже не предвещало ничего хорошего.Российские фигуристки завоевали весь призовой пьедестал Чемпионата ЕвропыСпортсменки повторили рекорд 2016 года континентального первенства в Братиславе.КХЛ. «Авангард» разгромил магнитогорский «Металлург»Омский «Авангард» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Российский нападающий Николай Комличенко перешел в «Динамо»Игрок чешского клуба «Млада-Болеслав», россиянин Николай Комличенко будет выступать за московский футбольный клуб «Динамо».«Манчестер Юнайтед» забил шесть мячей клубу третьего дивизиона «Транмер Роверс»«Манчестер Юнайтед» легко преодолел четвертый раунд Кубка Англии. Команда Оле-Гунара Сульшера не испытала проблем в гостевом матче с «Транмер Роверс».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад0 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБайер1 : 0Фортуна ДюссельдорфИдёт 1-й таймЧемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ИталииРома1 : 1ЛациоИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииНант0 : 0БордоИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболрекламаМесть за учителя. Русский боец сразится с американцем, который нокаутировал Емельяненко за 35 секундВ Bellator объявили, что 9 мая Райан Бейдер будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе (до 93,0 кг) в бою с Вадимом Немковым.Шорт-трек. Чемпионат Европы. Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1000 метровРоссийский конькобежец Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Победу в соревнованиях одержал венгр Шаолинь Лю.рекламаШахтер - Лех - 1:0: смотреть видеообзор матчаДонецкий "Шахтер" открыл игровую программу подготовительного сбора в Турции матчем с польским "Лехом".