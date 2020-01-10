Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

Впервые за семь лет. Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

МОСКВА, 11 января. / ТАСС/. Сборная Востока выиграла у команды Запада в матче на Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 5:3. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 4523 зрителей.