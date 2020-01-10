Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0). Отрыв от «Лестера» 16 очков, от «Ман Сити» – 17

В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0). Команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в АПЛ, опережая «Лестер» на 16 очков («лисы» при этом провели на игру больше) и «Манчестер Сити» – на 17.