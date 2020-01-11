Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе❤️«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0). Отрыв от «Лестера» 16 очков, от «Ман Сити» – 17МОК хочет получить от CAS решение по России, не оставляющее возможности для толкованийШеннон Ритч: «Путин и Трамп могли бы быть друзьями. Большинству американцев нравится Путин»Каргинов: догнали Шибалова, он нас пропустил, и так вдвоём ехали до финишаСборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в ОберхофеСборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, победителями соревнований стали спортсмены команды Норвегии.рекламаМоуринью на коленях. Клопп снова победил«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в матче 22-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил Роберту Фирмину. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1) Гол: Роберту Фирмину, 37.Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»В матче 19-го тура итальянской Серии А «Кальяри» потерпел поражение от «Милана» со счетом 0:2. На 47-й минуте Рафаэл Леау зацепился за мяч в чужой штрафной после заброса от Кастильехо и пробил с разворота.Николаев – о сходе на «Дакаре»: есть шанс, что поедем дальше, делаем все для этогоПилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев, прекративший борьбу на ралли-марафоне "Дакар-2020" из-за технических проблем, заявил, что у его экипажа есть маленький шанс на то, чтобы продолжить участие в гонке.«Барселона» предложила Хави контракт на 2,5 годаПо данным AS, «Барселона» и Хави ведут переговоры о контракте. На данный момент испанец возглавляет катарский «Аль-Садд». Вероятно, что Хави возглавит «сине-гранатовых» летом.Стэн Вавринка стал полуфиналистом соревнований в Дохе15-я ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, обыграл словенца Альяжа Бедене, занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 в четвертьфинале турнира в Дохе. Матч продолжался 1 час 23 минуты.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииИнтер1 : 0АталантаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЧемпионат ФранцииАмьен1 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаТамарасейте0 : 1ГранадаИдёт 2-й таймЕще 19Весь футболрекламаПоход за шахматной коронойНаша ямальская шахматистка Александра Горячкина вступила в борьбу за титул чемпионки мира среди женщин.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир «Очень ждал этого»: Дмитрий Тарасов вернулся в футбол и улетел на сборы накануне родов женыВ середине прошлого года Дмитрий Тарасов взял паузу в спортивной карьере, ожидая приглашений от футбольных клубов. В январе 2020-го игрок получил предложение о работе.реклама