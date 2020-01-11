Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

В FIS рассудили Пеллегрино и Жуве, упавших в спринте и начавших выяснять отношения

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей объяснил, почему жюри не вынесло никаких наказаний по инциденту в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве.