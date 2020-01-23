Емельяненко устроил пьяный дебош в Анапе, где готовился к бою с Исмаиловым

Суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.