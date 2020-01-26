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Геннадий Орлов – об отказе Кокорина переходить в «Сочи»: Им руководят не амбиции, а спортивная прагматика

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. «Кокорин после первого сбора улетел в Дубай.

«Не удивлюсь, если и остальные игроки OG пойдут кто куда» — мнения сообщества об уходе JerAx

Вчера о завершении карьеры профессионального игрока объявил Ессе 'JerAx' Вайникка. Сообщество Dota 2 активно обсуждает решение финна, выражая ему благодарность и желая удачи в будущих начинаниях.

Владимир Драчев: «На чемпионате мира реально повторить прошлогодний результат – три медали»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что на предстоящем чемпионате мира сборная России может повторить результат прошлогоднего ЧМ – завоевать как минимум три медали.
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РФС ополчился против бывшего и.о. президента.: Выборы главы Российской премьер-лиги проведут повторно

Избирком Российского футбольного союза (РФС) отказался признать легитимным решение о переизбрании на новый срок президента российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
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