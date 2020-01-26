Геннадий Орлов – об отказе Кокорина переходить в «Сочи»: Им руководят не амбиции, а спортивная прагматика

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. «Кокорин после первого сбора улетел в Дубай.