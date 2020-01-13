Поединок борцов из Украины и Грузии перерос в массовую драку

Массовой дракой закончилась схватка между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили в весовой категории до 79 кг в полуфинале международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции.