НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФорвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»WADA назвало размер ежегодного взноса России в 2020 годуДубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМШведский нападающий: «Некоторые шайбы России - полная лажа»Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помнимФорвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»Форвард «Витесса» Рой Беренс высказался об экс-тренере команды Леониде Слуцком. «Я высказал свое мнение по тактике. Я был в основном составе, команда хотела, чтобы я играл на позиции форварда.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.«Эспаньол» спасся от поражения в матче с «Барселоной»«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля открыли счет на 23-й минуте после удара Давида Лопеса.Нуну Санту про 0:0 с «МЮ»: «Мы были лучше во втором тайме. Хотели победить»Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Командам предстоит переигровка на стадионе «МЮ». «Тяжелый матч.Лыжники Устюгов и Большунов взяли две медали спринта «Тур де Ски»В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась спринтерская гонка среди мужчин в рамках шестого этапа лыжного "Тур де Ски".Вместо омского «Авангарда» Илья Ковальчук перешел в канадский «Монреаль»О подписании контракта стало известно накануне вечером, 3 января.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболреклама«Монако» – «Реймс» – 2:1, 4 января 2020, Кубок Франции, как сыграл ГоловинАлександр Головин очень солидно сыграл в победном кубковом матче с «Реймсом». «Монако» сыграл первый матч под руководством Роберта Морено. В 1/32 финала Кубка Франции монегаски победили «Реймс».НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Кубок Англии: Зинченко помог Ман Сити разгромить Порт Вейл, Лестер обыграл УиганВашему вниманию результаты матчей 1/32 Кубка Англии за четвертое января. Манчестер Сити принимал на своем поле Порт Вейл.реклама