Тарасов — о сборах с «Рубином»: я настроен как никогда

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который без контракта проходит учебно-тренировочные сборы с казанским «Рубином», рассказал о своём настрое. «Самое сложное для футболистов — это время сборов.