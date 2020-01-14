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Колосков: рад попаданию «Зенита» в топ-30 по доходам, но важны детали

Попадание петербургского "Зенита" в список тридцати клубов Европы с наибольшими доходами за сезон-2018/19 является приятным фактом, но важно понимать из каких деталей складываются поступления в бюджет клуба, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Норицын объяснил ситуацию с вызовом Павловой на этап Кубка мира в Рупольдинге

Тренер женской сборной России Виталий Норицын прояснил ситуацию с возможным вызовом Евгении Павловой на этап Кубка мира в Рупольдинге. — Мы рассматриваем Павлову на выступление в Рупольдинге.
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Монреаль — Чикаго
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Аризона — Сан-Хосе
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Колорадо — Даллас
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Виннипег — Ванкувер
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Оттава — Чикаго
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Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
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Коламбус — Бостон
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Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
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Торонто — Нью-Джерси
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Питтсбург — Миннесота
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Баффало — Вегас
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02:26:49
Сент-Луис — Анахайм
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02:34:51
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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02:29:34
Монреаль — Калгари
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02:47:41
Вашингтон — Каролина
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02:54:51
Филадельфия — Бостон
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02:36:16
Нью-Джерси — Тампа-Бэй
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02:46:23
Флорида — Торонто
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02:48:15
Аризона — Питтсбург
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02:35:48
Детройт — Баффало
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02:34:08
Миннесота — Ванкувер
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02:36:22
Виннипег — Нэшвилл
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02:32:06
Сан-Хосе — Даллас
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02:36:22
Калгари — Эдмонтон
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02:25:18
Вегас — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:33:32
Чикаго — Анахайм
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02:29:03
Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:43
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:54:34
Оттава — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:01
Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
Яндекс.Эфир
02:32:25
Филадельфия — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:34:53
Каролина — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:48
Баффало — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:41
Колорадо — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:31:40
Каролина — Аризона
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02:55:47
Детройт — Оттава
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02:35:19
Сан-Хосе — Коламбус
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02:38:29
Вегас — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:35
Анахайм — Даллас
Яндекс.Эфир
02:35:12
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:34:27
Чикаго — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:33:31
Сент-Луис — Баффало
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02:40:29
Монреаль — Эдмонтон
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02:41:06
Бостон — Виннипег
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02:34:06
Тампа-Бэй — Аризона
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02:42:47
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
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02:38:53
Флорида — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:41:30
Лос-Анджелес — Даллас
Яндекс.Эфир
02:46:30
Торонто — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:15
Филадельфия — Вашингтон
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02:36:30
Вегас — Питтсбург
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02:30:40
Анахайм — Коламбус
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02:34:10
Чикаго — Калгари
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02:48:35
Нэшвилл — Бостон
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02:36:05
Сент-Луис — Сан-Хосе
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02:38:00
Детройт — Монреаль
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02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
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02:47:00
Флорида — Аризона
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02:48:05
Каролина — Филадельфия
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