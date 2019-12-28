Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ 2020 года

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.