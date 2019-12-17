У Гризманна новое достижение за «Барселону»

В эти минуте в Сан-Себастьяне проходит матч 17-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедадом» и «Барселоной». Счет к 70 минуте встречи счет – 2:2. Первый гол зозяева забили уже на 12-й минуте с пенальти.