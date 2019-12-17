НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСкончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий БеляевИгрок СКА помог Финляндии одержать победу над ШвециейВЭБ получил ЦСКА. 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