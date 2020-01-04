Большунов выиграл «Тур де Ски», Клебо лишь 3-й (Видео)

Норвежец Клебо не совладал с легендарной горой в Италии (Альпе Чермис), проиграв победителям 1,5 минуты и намного отстав от главных конкурентов - россиян Большунова и Устюгова, которые и отодвинули Йоханнеса на третье место в общем зачете «Тур де Ски».