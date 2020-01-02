НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГвардиола признал неудачными последние 11 сезоновВ Катаре заявили о готовности трех стадионов к ЧМ-2022 по футболуСМИ: «Динамо» подписало нигерийского полузащитникаЕлизавета Туктамышева: Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязыватьДжошуа намерен провести 15 боев до завершения карьерыГвардиола признал неудачными последние 11 сезоновGloballookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.рекламаОпределено время начала полуфинала Россия — Швеция на МЧМ по хоккеюСтало известно время начала матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет между национальными сборными России и Швеции.Ковальчук в «Монреале», ему заплатят всего 700 тысяч $Российский хоккеист Илья Ковальчук все-таки нашел вариант для продолжения карьеры в НХЛ.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де ски», Большунов — третьеРоссиянин Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.Макгрегор готов выйти на замену вместо Нурмагомедова или Фергюсона на турнире UFC 249Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов выйти на замену в поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаСКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛПетербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир