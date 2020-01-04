НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГвардиола признал неудачными последние 11 сезоновРоссия — Швейцария — 3:1. Видеообзор матчаБольшунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски», Непряева — третья в женской квалификацииПутин поручил кабмину оказать содействие в проведении Универсиады-2023Сборная США по футболу отменила сбор в Катаре из-за ситуации в регионеГвардиола признал неудачными последние 11 сезоновGloballookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.рекламаРоссия заплатит более $1 миллиона WADA в качестве ежегодного взносаРоссия заплатит более $1 миллиона Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в качестве ежегодного взноса. Об этом сообщает ТАСС.Определился соперник по полуфиналу юниорской сборной России по хоккеюМолодежная сборная России по хоккею сыграет в полуфинальном матче МЧМ в Чехии. Соперником станет сборная Швеции.Стало известно, в какой команде продолжит карьеру Илья КовальчукСлухи о том, что российский нападающий Илья Ковальчук может вернуться в КХЛ, не подтвердились. Теперь уже точно известно, что форвард продолжит карьеру в клубе "Монреаль Канадиенс".Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Форвард «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»Форвард «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Футболист заявил, что российский специалист на год лишил его футбола из-за споров по тактике.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболреклама«Он дрожит». Макгрегор считает, что Хабиб боится реванша с нимБывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что нынешний обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов боится провести с ним реванш.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Бавария» бесплатно получила вратаря «Шальке» на пять летФутбольный клуб "Бавария" объявила о заключении контракта с вратарем гельзенкирхенского "Шальке-04" Александером Нюбелем. Срок соглашения игрока и мюнхенского клуба составит пять лет.реклама