Полуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет «Первый канал»

Сегодня молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) под руководством главного тренера Валерия Брагина на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Чехии сразится в полуфинале с командой Швеции.