НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГвардиола признал неудачными последние 11 сезоновШведский эксперт: Хованов так активно праздновал свой гол — за это обычно наказывают«Это реальная причина победы...». Вратарь Казахстана о матче с Германией на МЧМ по хоккеюАвтор победной шайбы в ворота Швеции высказался о выходе в финал МЧМФорвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Гвардиола признал неудачными последние 11 сезоновGloballookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.Лыжники Устюгов и Большунов взяли две медали спринта «Тур де Ски»В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась спринтерская гонка среди мужчин в рамках шестого этапа лыжного "Тур де Ски".Нуну Санту про 0:0 с «МЮ»: «Мы были лучше во втором тайме. Хотели победить»Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Командам предстоит переигровка на стадионе «МЮ». «Тяжелый матч.Определен размер ежегодного взноса РФ в бюджет WADA в 2020 годуПресс-служба WADA назвала сумму обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства. Как отмечает ТАСС, речь идет о более чем одном миллионе долларов.Ковальчук подписал унизительное соглашение«Монреаль» взял русскую звезду от безисходности. Некогда славный клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» и некогда славный игрок этой лиги с российским паспортом Илья Ковальчук воссоединились до конца сезона.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 2БарселонаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаБур-Перонна0 : 4ЛионИдёт 2-й таймКубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)0 : 1БенфикаПерерывЕще 3Весь футболрекламаЗинченко, не забивавший год, открыл счет за МанСити в Кубке Англии (видео)Украинский футболист Александр Зинченко отличился голом за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Россияне сыграют со шведами в полуфинале молодежного чемпионата мираМолодежная сборная России по хоккею в субботу, 4 января, проведет полуфинальный матч чемпионата мира. Соперником подопечным Валерия Брагина станет сборная Швеции.реклама