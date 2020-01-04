В полуфинале МЧМ Россия сыграет со Швецией. Что нужно знать перед матчем

В первом полуфинале МЧМ-2020 сыграют Швеция и Россия. «Спорт День за Днем» собрал все, что нужно знать перед просмотром этого матча.