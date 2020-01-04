WADA назвало размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более миллиона долларов. Об этом сегодня, 4 января, сообщили ТАСС в пресс-службе WADA.