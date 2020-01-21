Гол Гризманна на 94-й минуте принес «Барселоне» победу над «Ибицей» в 1/16 финала Кубка Испании

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде обыграла «Ибицу» со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед уже на девятой минуте благодаря точному удару Кабалье.