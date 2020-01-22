МПК и МОК вступили в качестве третьей стороны в судебный спор между WADA и РУСАДА

Международный Олимпийский комитет (МОК) и Международный Паралимпийский комитет (МПК) в качестве третьей стороны примут участие в Спортивном арбитражном суде (CAS) в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).