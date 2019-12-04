«Коринтианс» интересуется нападающим «Спартака»

Сообщается, что нападающий «Крузейро» Педро Роша попал в сферу интересов «Коринтианса».Клуб из Сан-Паулу сделал запрос по 25-летнему футболисту, но пока взял паузу, узнав высокие требования игрока по зарплате.Напомним, что права на Рошу принадлежат «Спартаку», а сам он находится в аренде в «Крузейро» до конца 2019 года.