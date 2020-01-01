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Фигурное катание. Загитова с сестрой исполнила зажигательный танец под «Макарену». Видео

Российская фигуристка Алина Загитова вместе с младшей сестрой Сабиной исполнила зажигательный танец под известную песню «Макарена». Видео с танцем в социальной сети опубликовала Сабина Загитова.
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