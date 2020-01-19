Лукас Айртон: «Решение „Спартака“ уважаю и принимаю»

Защитник «Спартака» Лукас Айртон поделился мнением о решении московского клуба не отпускать его в сборную Бразилии (U-23) на квалификационный турнир на Олимпиаду-2020, который стартовал в Колумбии.