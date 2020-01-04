НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

«Монако» с Головиным в составе победило в первом матче под руководством Морено

«Монако» обыграло «Реймс» и вышло в 1/16 финала Кубка Франции по футболу. Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе монегасков дубль оформил Бальде Кейта.

В «Монреале» рассказали, когда может состояться первый матч Ковальчука

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен ответил на вопрос, когда российский форвард Илья Ковальчук впервые сыграет за свою новую команду.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Эспаньол
0 : 0
Барселона
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Валенсия
1 : 0
Эйбар
Завершён
Чемпионат Испании
Хетафе
0 : 3
Реал
Завершён
Еще 1
Кубок Англии
1/32 Финала
Бирмингем
2 : 1
Блэкберн
Завершён
Кубок Англии
1/32 Финала
Бернли
4 : 2
Питерборо Юнайтед
Завершён
Еще 18
Кубок Франции
1/32 Финала
Бур-Перонна
0 : 0
Лион
Идёт 1-й тайм
Кубок Франции
1/32 Финала
Фабрег
0 : 2
Париж
Завершён
Еще 15
Чемпионат Португалии
Авеш
0 : 1
Санта-Клара
Завершён
Еще 3
Весь футбол
реклама

Задоров поиздевался над Ландескогом после поражения Швеции в полуфинале МЧМ-2020

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пошутил над шведским одноклубником Габриэлем Ландескогом по поводу победы сборной России над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Флорида
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир
реклама