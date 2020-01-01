Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба «Спартак» Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни

Об этом ТАСС сообщил журналист Всеволод Кукушкин. По его словам, у Товбулатова был рак легких. Последние три недели он не вставал с постели в больнице.