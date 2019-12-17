Коу: World Athletics не будет рисковать карьерами «чистых» атлетов

Российские легкоатлеты смогут вернуться к соревнованиям, только когда будет полная уверенность в их "чистоте" и будет восстановлено доверие к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.