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Вандалы изуродовали статую Санчеса в Чили

Чилийские вандалы нанесли ущерб статуе полузащитника "Интера" Алексиса Санчеса, расположенной в городе Токопилья, где родилися 31-летний футболист.Злоумышленники повредили переднюю часть головы и правую ногу статуи.Местные жители удивились этому инциденту, так как Санчес является одним из самых популярных игроков сборной Чили.
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«У меня большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами». Слуцкий считает, что подписал самого талантливого молодого игрока России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил новичка команды — нападающего Ивана Игнатьева. — На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России.
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Траньков – в ответ на слова Авербуха о гонорарах фигуристов в ледовых шоу: «Ого, а почему мы не в курсе?»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на слова хореографа, постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха о заработках спортсменов, участвующих в шоу.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:25:43
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:02
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:43:51
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
03:04:20
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:27:05
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
02:57:30
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир
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