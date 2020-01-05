НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке двух игроковШведы обиделись на россиян за поцелуй национального герба в полуфинале МЧМ по хоккею 2020Россия заплатит WADA почти миллион долларовБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Александр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке двух игроковРуководство "Манчестер Юнайтед" намерены подписать двух игроков "Вулверхэмптона" уже этим зимним трансферным окном, передает Goal.рекламаКанадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.Йохауг выиграла «Тур де Ски», Непряева стала второйРоссийская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в лыжной многодневке «Тур де Ски».Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в РоссииОСТРАВА /Чехия/, 5 января. / ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске.Хачанов победил американца Фритца во втором туре ATP CupРоссийский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем в первом матче второго тура группового этапа ATP Cup.Сборная Казахстана разромно уступила Германии и покинула элитный дивизион МЧМВ последний день соревнований, казахстанские хоккеисты провели решающий матч против Германии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 1ВильярреалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииСПАЛ0 : 1ВеронаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс0 : 0СуонсиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион0 : 1Нортгемптон ТаунИдёт 1-й таймЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн0 : 1МонпельеПерерывЕще 12Весь футболрекламаКовальчук остается в НХЛ, он подписал двусторонний контрактИлья Ковальчук остается в НХЛ. 36-летний хоккеист подписал контракт с «Монреалем».НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Яшин рассказал, как сборной России победить Канаду в финале МЧМ-2020Экс-хоккеист сборной России Алексей Яшин рассказал, что необходимо сделать россиянам в финале молодёжного чемпионата, чтобы обыграть Канаду и завоевать титул.рекламаФазель: согласен, в этом году посев на МЧМ был несправедливымПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал состав групп на молодёжном чемпионате мира в Чехии.