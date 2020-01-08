Российская фигуристка получила тяжёлые травмы на репетиции открытия юношеской Олимпиады

Российская фигуристка, имя которой не называется, серьёзно травмировалась после падения во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщает The Sun.