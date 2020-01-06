Кузнецов сделал передачу, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли матчи регулярного чемпионата. В одном из них столичный "Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение в Филадельфии, где проводил гостевой матч против "Флайерз".