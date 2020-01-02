НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»Клебо ответил Большунову на его приглашение отпраздновать день рожденияОфициально: Уэйн Руни - игрок «Дерби Каунти»Аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований ВАДАМагомед-Шапи Сулейманов попал в топ-50 самых перспективных футболлистов Европы«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»Лондонский "Арсенал" одержал первую победу при новом главном тренере Микеле Артете. В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии "канониры" обыграли "МЮ" - 2:0.рекламаРоссия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюСтал известен соперник российской сборной по 1/2 финала молодежного чемпионата мира. Им стала Швеция. Встреча состоится 4 января.«Ливерпуль» дома переиграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в чемпионатеЛиверпуль одержал домашнюю победу над Шеффилд Юнайтед в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (4-я минута) и Садио Мане (64-я).Ибрагимович выбрал игровой номер в «Милане»Шведский футболист Златан Ибрагимович прошел медосмотр в футбольном клубе "Милан" и подписал с ним контракт. Он будет выступать в итальянском чемпионате под 21-м номером.Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.Transfermarkt: Фернанду вернется в «Спартак»Полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернанду вернется в «Спартак» по истечении срока аренды, сообщает Transfermarkt. Китайский клуб не воспользуется опцией выкупа игрока за 9,6 миллиона евро.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1БарнслиЗавершёнЧемпионшип АнглииСуонси1 : 0ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаГлава UFC: «Фанаты не находят себе места, они просто сходят с ума в ожидании боя Нурмагомедова и Фергюсона»Президент UFC Дана Уайт рассказал о подготовке к бою между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, отметив огромную значимость предстоящего события для поклонников единоборств.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Флорида Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьОлимпийская чемпионка Алина Загитова провела автограф-сессию накануне шоу "Спящая красавица", в котором она принимает участие. Некоторые болельщики хотели сфотографироваться с фигуристкой, обняв её.рекламаАлександр Радулов — о «Зимней классике» НХЛ: «Круто играть в таких условиях, побольше бы таких игр»Нападающий «Далласа» Александр Радулов прокомментировал победу над «Нэшвиллом» в рамках «Зимней классики» НХЛ, а также выразил мнение, что лиге стоит чаще проводить подобные мероприятия.