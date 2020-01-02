«А у нас веселуха — игра на Новый год». Панарин перед матчем НХЛ записал видеопоздравление

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России, опубликовал в инстаграме видеопоздравление в преддверии нового 2020 года.