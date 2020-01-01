НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»Африканский легкоатлет проиграл забег, празднуя победу перед финишемАлина Загитова показала, как встречала Новый год под «Макарену»Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказанММА. Россиянин Исаев выиграл турнир PFL, победив американца Рошольта«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»Лондонский "Арсенал" одержал первую победу при новом главном тренере Микеле Артете. В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии "канониры" обыграли "МЮ" - 2:0.рекламаСтали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккеюНа молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.На матче НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» установлен рекорд посещаемости лиги в текущем сезонеНа матче «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» установлен новый рекорд посещаемости НХЛ в текущем сезоне. Матч посетили 85 630 зрителей. Встреча проходит в Далласе на стадионе «Коттон Боул».Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»Представитель России Александр Большунов стал лидером в гонке преследования на 15 км классическим стилем, передает ТАСС 1 января.«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в НХЛХоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от игроков команды «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Гендиректор «Зенита» назвал условие, по которому Семак останется тренером клубаГенедиректор «Зенита» Александр Медведев в эфире «Радио Зенит» рассказал о будущем главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболреклама«Челси» готов предложить 20 миллионов фунтов за ЧаловаФорвард ЦСКА Федор Чалов заинтересовал Челси. Как сообщает The Daily Express, синие готовы заплатить за 21-летнего нападающего молодежной сборной России 20 миллионов фунтов.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир