Хоккей. Стало известно расписание четвертьфинальных игр МЧМ-2020

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец, завершился групповой этап. Определены даты, время и места проведения четвертьфинальных матчей.