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На матче НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» установлен рекорд посещаемости лиги в текущем сезоне

На матче «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» установлен новый рекорд посещаемости НХЛ в текущем сезоне. Матч посетили 85 630 зрителей. Встреча проходит в Далласе на стадионе «Коттон Боул».
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