Четыре очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Эдмонтону»

"Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина и "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина не смогли добиться побед в тяжелейших встречах против "Эдмонтон Ойлерс" и "Нью-Йорк Айлендерс" соответственно.