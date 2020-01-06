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Стала известна сумма ежегодного взноса России в бюджет WADAКак сообщает «Газета.ру», каждый год сумма взноса стран в фонд Всемирного Антидопингового Агентства увеличивается примерно на 8 процентов. В этом году российский взнос составит $1 015 977.рекламаАлина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны НавкиОлимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова вернется к интенсивным тренировкам после выступления на заключительном ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица.