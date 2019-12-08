Квартальнов о 0:3 от «Авангарда»: «Тренеры „Ак Барса“ сделали что-то не так. Есть большое разочарование»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после поражения от «Авангарда» (0:3) в матче чемпионата КХЛ. − Боба Хартли и его команду – с заслуженной победой.