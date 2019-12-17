Тарасова – о заявлении Тутберидзе: идите к чертовой матери все вместе взятые

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на заявление Этери Тутберидзе, тренера Алины Загитовой. «Идите к чёртовой матери все вместе взятые!» – сказала Тарасова.