Пападакис и Сизерон стали победителями финала Гран-при в танцах на льду

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду в финале Гран-при, который проходит в Турине. Французская пара одержала победу с суммой 219,85 балла.