НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в ЭстерсундеГончаренко снова накричал на арбитровДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоРоссийская гимнастка сорвалась с восьмиметровой высоты на чемпионате в РигеФинал Гран-при по фигурному катанию. Прямая трансляция 5 декабряСборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в ЭстерсундеМужская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.реклама«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Гинер назвал главу судейского департамента РФС Егорова конченым негодяемПрезидент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно отозвался о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.Пападакис и Сизерон стали победителями финала Гран-при в танцах на льдуФранцузские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду в финале Гран-при, который проходит в Турине. Французская пара одержала победу с суммой 219,85 балла.Поветкин оказался тяжелее Хантера на 1,3 кг на взвешивании перед боемРоссийский боксёр Александр Поветкин оказался тяжелее американца Майкла Хантера перед их поединком в Саудовской Аравии. Как сообщает ТАСС, россиянин оказался тяжелее соперника на 1,3 кг.Россия нашла способ попасть на Олимпиаду в Токио 2020Команду Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио 2020 будут представлять российские атлеты, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов3 : 0ОренбургЗавершёнЧемпионат РоссииКраснодар1 : 1ЦСКАЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон3 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3ЛиверпульЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииБарселона2 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииРеал2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)2 : 1БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаАлина Загитова стала второй в короткой программе в финале Гран-приСегодня в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине фигуристки показали свои короткие программы.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир