Омский «Авангард» может покинуть один из игроков

О вероятном уходе форварда со ссылкой на собственные источники сообщает . Также агентство отмечает, что Шумаков может перейти в минское "Динамо". "Авангард" хочет обменять его на Теему Пулккинена.