НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБакаев рассказал, почему у «Спартака» начались проблемы при КононовеФедор Емельяненко: Не могу назвать бой брата с Кокляевым цирком, потому что не хочу оскорбить циркСтепанова: сегодня все прокаты были более собранными и менее эмоциональнымиГлава НОК Японии: Путин очень натренирован, не хотел бы с ним дратьсяПрезидент ФФККР: «Пока о снятии Медведевой с чемпионата России речи не идет»Бакаев рассказал, почему у «Спартака» начались проблемы при КононовеПолузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил, почему в команде начались проблемы при Олеге Кононове.рекламаРУСАДА направило в ВАДА письмо о несогласии с отстранением России от мировых первенствРоссийское антидопинговое агентство направило во Всемирное антидопинговое агентство официальное письмо о несогласии с решением об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.Акинфеев, Халк, Вагнер, Головин: премьер-лига назвала сборную десятилетияРоссийская премьер-лига объявила символическую сборную уходящего десятилетия. Состав из 11-ти футболистов был определен путем голосования болельщиков.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеруРоссийский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.Игорь Макаров покинул омский «Авангард»Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» официально расторг контракт со своим уже бывшим нападающим Игорем Макаровым.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —Манчестер СитиНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:30Чемпионат Турции. Первая лигаАданаспор— : —КарагюмрюкНачало в 11:00Весь футболрекламаОмский «Авангард» может покинуть один из игроковО вероятном уходе форварда со ссылкой на собственные источники сообщает . Также агентство отмечает, что Шумаков может перейти в минское "Динамо". "Авангард" хочет обменять его на Теему Пулккинена.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Ливерпуля»Тренерские штабы «Лестера» и «Ливерпуля» определились со стартовыми составами на матч 19-го тура чемпионата Англии. Эта игра состоится в четверг в Лестере и начнется в 23:00 по московскому времени.реклама