FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в недостойном поведении игроков

Футбольная ассоциация (FA) обвинила «Манчестер Юнайтед» в том, что клуб не обеспечил «достойное поведение» игроков в матче 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). Функционеры имеют в виду эпизод в первом тайме встречи.