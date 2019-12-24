Жоау Мариу: «Роналду может переехать в Россию, если здесь будет команда, ставящая цель выиграть ЛЧ»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу ответил на вопросы о своем партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду. – О чем говорил после матча Семину Криштиану Роналду? Вы ведь были рядом.