ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов ММА десятилетия

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов ММА в период с 2010 по 2019 год по версии телеканала ESPN. «Хабиб - один из самых известных спортсменов на планете.